Pandemi korkusundan kurtulmanın yolları

Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya kanalı Küçükçekmecem TV’ye konuşan Uzm. Klinik Psikolog Tuğba Balık, pandemi döneminde yaşanan kaygı ve korkulardan kurtulmanın yollarını anlattı.

Pandemi süreci boyunca eğitim ve kültürel hizmetlerini dijital platforma taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, Covid-19 pandemi süreci nedeniyle eve kapanmak zorunda kalan vatandaşlarla uzman isimleri buluşturmaya devam ediyor. Youtube kanalı Küçükçekmecem TV’ye konuk olan Uzm. Klinik Psikolog, pandemi korku ve kaygısı yaşayanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

“Korku az ya da çok değil, orta düzeyde olmalı”

Pandemi döneminde insanların düşük, orta ve yüksek şiddette korku yaşadığını belirten Uzman Psikolog, “Orta düzey korku yaşayan birisi önem ve tedbir alma konusunda hem riskleri minimize eder hem de işlevselliğine devam eder. Düşük düzey korkusu olanlar ise genellikle tedbir almak konusunda önlem almak konusunda genelde isteksizdir. Hem kendisini hem de çevresindekileri tehlikeye ve tehdide açar. Yüksek düzey korkuda ise kişinin sürekli konforsuz hissettiği sürekli kaçınmacı hissettiği bir durumu gösterir. Ben bu süreçte bir parça korkuya sahip olmalıyım. Orta düzeyde bir korkuya sahip olmalıyım. Ne düşük düzeyde ne de yüksek düzeyde olmalı bu. Çünkü iki düzey korku da benim günlük yaşama entegre olmamı zorlaştırıyor” dedi.