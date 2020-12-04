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Pandemi kurul toplantısı yapıldı

YOZGAT HABERLERİ  | 04.12.2020 13:04 | Son Güncelleme

Yozgat Şehir Hastanesinde Pandemi Kurul toplantısı Başhekim Uzm.

Yozgat Şehir Hastanesinde Pandemi Kurul toplantısı Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında yapıldı.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında; idari ekip ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen kurul toplantılarında salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Şehir Hastanesinde alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler, izolasyon takip çalışmaları, personel kat ve servis düzenlemeleri, hekim bazlı servis yatak sayıları gibi konularla ilgili planlamalar yapıldı.
Toplantı sonrası açıklamada bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan “İstişare etmemiz, görüş alışverişinde bulunmamız, değerlendirme yapmamız gereken idarecilerimiz ve hekimlerimizle bir araya gelerek hastanemizde salgınla mücadelede ne gibi faaliyetlerde bulunabiliriz, hastalarımız ve personellerimiz için neleri daha iyileştirebiliriz gibi konuları istişare ederek neyi en iyi yapabiliriz bunu amaçlamaktayız. Tabi ki dileğimiz salgının kısa süre içerinde bitmesi ama dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zorlu pandemi sürecinde kıymetlilerimiz olan sağlık çalışanlarımız, hasta ve hasta yakınlarımızı korumaya yönelik değerlendirme kararları alacağımız toplantılarımız devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

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