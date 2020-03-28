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Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Deniz başkanlığında gerçekleştirildi

MANİSA HABERLERİ  | 28.03.2020 23:03 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile Pandemi Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.Vali Deniz başkanlığında, Pandemi Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, korona virüs salgınının Türkiye’de yayılmasını önlemek amacıyla alınan tüm tebdirler ile iller arası gerçekleştirilen otobüs seferlerinin yasaklanması kapsamında oluşturulacak komisyonlar ve alınacak diğer tedbirlerle ilgili konular görüşüldü.İller arası otobüs seferlerinin yasaklanmasıyla birlikte ile şehre giriş ve çıkışlarda gerekli kontrollerin yapılmasının önemine değinen Vali Deniz, “Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz.

Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Deniz başkanlığında gerçekleştirildi

Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile Pandemi Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Vali Deniz başkanlığında, Pandemi Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, korona virüs salgınının Türkiye’de yayılmasını önlemek amacıyla alınan tüm tebdirler ile iller arası gerçekleştirilen otobüs seferlerinin yasaklanması kapsamında oluşturulacak komisyonlar ve alınacak diğer tedbirlerle ilgili konular görüşüldü.
İller arası otobüs seferlerinin yasaklanmasıyla birlikte ile şehre giriş ve çıkışlarda gerekli kontrollerin yapılmasının önemine değinen Vali Deniz, “Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. Emniyet, jandarma ve zabıta personeli de vatandaşlarımıza gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunacak. Bugün itibari ile salgın tehdidi geçene kadar vatandaşlarımızın park ve mesire yerlerinde piknik, spor vb faaliyetler yapmalarını da yasakladık. Görevli ekiplerimiz tarafından bu alanlarda da gerekli denetimler gerçekleştirilecek.” dedi.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla devletin gerekli tüm önlemleri aldığını da söyleyen Vali Deniz, vatandaşların da alınan tüm tedbir kararlarına uymalarının ve sosyal izolasyonu sağlamalarının önemli olduğunu belirtti.
Toplantıda, pazar yerlerindeki mesafe kuralına uyulması ve sirkülasyonun azaltılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ayrıca toplu taşıma araçlarının şehir içinde ayakta yolcu kabul etmemesi ve kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu taşınmasına ilişkin kararın hassasiyetle uygulanması gerektiği belirtildi.
Toplantı, kurul üyelerinin il genelinde alınacak tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulunması ile sona erdi.

Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Deniz başkanlığında gerçekleştirildi

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