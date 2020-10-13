Pandemi, ’Şahinkaya Kanyonu’na ziyaretçi sayısını düşürdü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu’nda pandemi nedeniyle geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında yüzde 60 azalma oldu.

Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan ve 2 bin 500 metre uzunluğu ile Türkiye’nin ikinci büyük kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu pandemi döneminde de tatilcileri ve turistleri ağırlamaya devam ediyor. Geçen yıla oranla yüzde 60’lık bir azalmanın yaşandığı Şahinkaya Kanyonu’nda tekne turları aralıksız olarak devam ediyor. İlçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Şahinkaya Kanyonu ve bulunduğu çevre 2012 yılında ’ulusal turizm bölgesi’ ilan edilmişti.

İsmini bölgede bulunan şahin kuşlarından alan, yaban koyunu, kurt, tilki, çakal ve yaban domuzu çeşitlerinin de görüldüğü Şahinkaya Kanyonu, 1986 yılında kurulan Altınkaya Barajı’nın su toplamasıyla birlikte kanyonun essiz güzelliği ortaya çıktı. Kısa kayaların üzerinde bulunan ağaçlık bölgede zeytin ağaçlarıyla kaplı ve kısa kayaların yüksek kesimlerinde bulunan mağara mevcut. Bu mağara ve ağaçlık alanlar eski uygarlıklardan Hitit krallığı döneminde yaşam alanı olarak kullanılmış. Bölgeye çıkış noktası ise oyma yoluyla yapılmış kaya merdivenlerle sağlanıyor. Merdivenlerin toplam uzunluğu ise 70 metre. Merdivenlerin 8 ila 10 metresi su üzerinde geri kalan kısmı ise su altında kalmış. Şahinkaya Kanyonu’nun su derinliği 90 metre, kaya yüksekliği ise 350 metre. Toplam 440 metre yüksekliğe sahip kanyonda tekne ile gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirip selfie yapmayı da ihmal etmiyor.

Kanyonda teken turları düzenleyen kaptan Nuri Çapkın, “Şahinkaya Kanyonu Türkiye’nin en uzun ikinci kanyonudur. Biz burada kanyonu gezdirmek için gemi turları yapıyoruz. Aslında gemi turu değil normalde Şahinkaya turu. Elimizden geldiği kadar misafirlerimizi rahat ettirmeye çalışıyoruz. Bölge hakkında kısa bilgiler aktarıyoruz. Pandemi dönemi bize ciddi bir şekilde etki etti. Turizm olarak aynı zamanda getirisi olan bir yer. Pandemi nedeniyle geçen yıla oranla yerli ve yabancı misafirlerin sayısında yüzde 60’lık bir azalma hissettik. Elimizden geldiği kadar burada hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlara seslenen Çapkın, "Siz yine de hafta sonları havalar güneşli olduğu sürede çıkın gelin, biz sizleri bekliyor olacağız. Hijyen tedbirleri almış bir şekilde, teknemizi dezenfekte yaparak misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

