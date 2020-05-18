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Pandemi sonrası hukukun geleceği İbn Haldun Üniversitesi'nde online olarak tartışılacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Pandemi sonrası hukukun geleceği İbn Haldun Üniversitesi'nde online olarak tartışılacak

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi, pandemi sonrası dönemde hukuki zeminde karşımıza çıkabilecek değişimleri, akademik bir çerçevede ele almak amacıyla online bir sempozyum düzenliyor.

İbn Haldun Üniversitesi açıklamasına göre, 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu" online olarak youtube ve zoom platformlarından yayınlanacak. Türkiye’de online olarak düzenlenen ilk sempozyumlardan biri olma özelliği taşıyan etkinliğe Türkiye’deki farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi katılacak. Etkinlik ayrıca Türkiye'deki hukuk fakülteleri arasında koronavirüse ilişkin, bildiri çağrılı olarak düzenlenen ilk ve tek sempozyum olacak. Bu sayede sosyal mesafe döneminde akademisyenlerin online olarak bir araya gelme, tartışma ve fikir üretme imkanı da oluşacak.

Pandemi döneminin ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda ortaya çıkardığı değişimlerin ulusal ve uluslararası hukuk üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek sempozyuma akademisyenler, Türkçe ve İngilizce dillerinde 20 dakikayı geçmeyecek sunumlarla katılacak. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler e-kitap formatında yayımlanacak. Bu sayede pandemi süresince sempozyum çıktıları herkes tarafından erişilebilir nitelikte olacak.

Yapılan sunumların video kayıt yöntemi ile kaydedileceği sempozyuma hukukun her alanından ve disiplinler arası konularda yapılacak başvurular kabul edilecek. Türkiye ve yurt dışından birçok farklı üniversiteden akademisyenler tebliğlerini gönderdi. Kabul edilen bildirilerin belirlenmesinin ardından kesinleşen program 18 Mayıs 2020 tarihinde ilgililere e-mail ile bildirilecek sempozyumla ilgili takvim ve tüm duyurular law.ihu.edu.tr adresinde yayınlanacak.

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