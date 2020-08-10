YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pandemi sonrası triatlona Ordu'da start verilecek

Pandemi sonrası triatlona Ordu'da start verilecek

ANKARA HABERLERİ  | 10.08.2020 09:19 | Son Güncelleme

Pandemi sonrası triatlona Ordu'da start verilecek

Türkiye Triatlon Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen faaliyet programına, 30 Ağustos'ta Ordu'da düzenlenecek Altınpost Triatlon Yarışları'yla tekrar başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, organizasyon için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Şimşek'in resmi protokole imza attıkları ifade edildi.

Belediye başkanı Güler, triatlon branşını her zaman desteklediklerini belirterek, "Bu sene bizim için bir başlangıçtır. Bu yarışın geliştirilerek uluslararası bir organizasyona dönüştürülmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyonun genel koordinatörü Şimşek ise, "Sezonun ilk triatlon yarışı için özel bir şehir seçtik. Yaylaları, mutfağı, denizi ve tarihi zenginliklerinin gölgesinde, pandemi önlemlerini hassasiyetle alacağımız yarışa, tüm sporcularımızı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

30 Ağustos'ta standart ve sprint mesafede koşulacak Altınpost Triatlon Yarışları için kayıtların en kısa sürede açılacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

BBP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Kurşun seçildi

BBP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Kurşun seçildi

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
19:59
Yatsı
21:29

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Şube Eczanesi
Cankaya
Apaydın Eczanesi
Yenimahalle
Nakipoğlu Eczanesi
Yenimahalle
Akarken Eczanesi
Mamak
Dereboyu Eczanesi
Akdere
Barışcan Eczanesi
Cankaya
Serimer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de su kesintisi

Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’de su kesintisi

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.