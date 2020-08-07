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Pandemi süreci e-ticaret gelirlerini katladı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.08.2020 13:03 | Son Güncelleme

Pandemi süreci e ticaret de gelirlerin katlandığı ifade edildi.

Pandemi süreci e-ticaret gelirlerini katladı

Pandemi süreci e ticaret de gelirlerin katlandığı ifade edildi. Türkiye’nin dünya pazarında yer alan önemli kozmetik markası Farmasi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Tuna, markanın pandemi sürecindeki serüvenini anlattı.
Cumhuriyet tarihinin ilk doktorlarından biri olan Dr. Cevdet Tuna’nın kurucusu olduğu Farmasi’yi bugün ailenin üçüncü kuşak temsilcilerinden Sinan Tuna ve Emre Tuna global başarılara taşıyor. Dünyanın en büyük 100 doğrudan satış şirketi listesinde 32. sıraya yükseldiklerini vurgulayan Tuna, pandemi sürecinde Farmasi’nin e-ticaret gelirlerinin katlandığını ifade etti.
Amerika dahil olmak üzere 26 ülkede doğrudan satış yapan bir Türk şirketi olduklarını belirten Sinan Tuna, 2020 yılı için belirledikleri e-ticaret satış hedefini pandemi süreciyle birlikte yakaladıklarını vurguladı. Her fırsatta teknolojiye yatırım yaptıklarını belirten Tuna, bu yıl içerisinde makine ve robot teknolojilerine toplamda 15 Milyon USD yatırım yapacaklarını iletti. Pandemi süreciyle birlikte hijyen ortamında üretim gerçekleştirmenin dünya genelinde önem kazandığını belirten Sinan Tuna, teknoloji yatırımları sayesinde el değmeden, hatasız ve hijyenik bir şekilde üretim yaptıklarını belirtti.

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