Pandemi süreci olta malzemeleri satışlarını ikiye katladı

Eski dönemde hayatın yoğun akışı içerisinde doğa sporlarına yeterli vakit ayıramayan vatandaşların, Covid-19’a karşı alınan tedbirlerin ardından kalabalıklardan uzaklaşıp doğaya daha çok açılarak farklı etkinliklerde bulunması olta malzemesi satıcılarının da yüzünü güldürdü. Pandeminin yüksek seyrettiği süreçte insanlar, şehir merkezinden kaçınarak doğa sporlarına, kampçılığa, tırmanışa ve balık tutma gibi etkinliklere yönelme fırsatı buldu. Kamuda veya özel firmalarda çalışan vatandaşlar, virüs nedeniyle işlerinden uzak kaldıkları dönemlerde yeni hobiler edindi. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar bu süreçte kalabalıktan uzak durarak göl, gölet, akarsu, su kanalları ve deniz kenarlarında olta ile balık tutarak vakit geçirdi. Denizi bulunmayan Eskişehir’de ise vatandaşlar şehir merkezinden çıkarak, şehrin çevresinde bulunan çeşitli göl, gölet ve akursularda hobilerini gerçekleştirdi. Dolayısıyla bunun için gereken malzemelerin satışını yapan işletmelerin satışları ise ikiye katlandı. Eskişehir’de yıllardır açık hava sporları malzemelerinin satışını yapan Faruk Ozanlıoğlu Covid-19 sürecinde işlerinin iyi gittiğini belirtti. Ozanlıoğlu, Eskişehir’de deniz balıkçılığı olmadığı için insanların özellikle hafta sonlarında yoğun iş temposundan kaçmak için balık tutma, piknik ve kamp yapma gibi hobilerle stres attığını ifade etti. Kişi başı bir olta ve tek kanca ile avlanma şartına uyan herkes için olta balıkçılığının her zaman serbest olduğunu dile getiren Ozanlıoğlu, üçlü, beşli, onlu kancaların yalnızca sezon içerisinde kullanılabileceğinin de altını çizdi.

“Normale göre satışlarımız ikiye katlandı”

Pandemi sürecinin kendilerini olumsuz etkilemediğini, aksine bu durumun işlerinde artışa yol açtığını belirten Faruk Ozanlıoğlu, “Korona aslında bizi çok olumsuz etkilemedi. İnsanlar aylarca sıkıntılı bir dönem içerisindeydi ve pandemi hâlâ devam ediyor. O zorlu süreçte bazı yasakların bitmesiyle bizim işlerimizde normalin üzerinde bir hareket oldu. İnsanlar kapalı yerlerde, mekânlarda çok fazla bulunmak istemedikleri için daha çok doğa, balıkçılık, kamp tarzında etkinliklere yöneldiği için çadır satışlarımız, dağcılık malzemeleri ve olta satışlarımızı oldukça arttırdı. Haziran, temmuz, ağustos aylarında geçtiğimiz yıla kıyasla normalin üzerinde bir hareketlilik yakaladık. Normalde bir satış yapıyorsak bu süreçte iki satış yaptık” diyerek yaşanan süreci anlattı.

“Pandemide insanlar hobileri için vakit buldu”

Oltacı Ozanlıoğlu, genellikle bireysel olarak bu hobilerle uğraşanların kendilerinden alışveriş yaptığını belirtirken, insanların eskiden bulamadığı vakti bu süreçte bulduğunu ve kapalı alanlarda vakit geçirmek istemedikleri için bu tarz işlere yöneldiklerini dile getirdi. Faruk Ozanlıoğlu, “Müşterilerimiz daha çok bireysel olarak bu tarz hobilerle uğraşan insanlar oluyor. Trekkingciler, doğa yürüyüşü yapanlar, kampçılığı sevenler bizden alışveriş yapıyor. Mesela hiç kampa gitmemiş, doğa yürüyüşü yapmamış kişiler vakit buldu, yasaklardan sonra yapacak pek bir şey de yoktu açıkçası. Hiç çadırda kalmamış kişi bunu deneyimleme fırsatı yakaladı, deniz kenarında veya doğada yaptı bunu. O sırada da yanında bir olta bulundurmak istedi, yeni bir uğraş edindi” diyerek sözlerine devam etti.