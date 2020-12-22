Pandemi süreci ve eğitimde dijital dönüşüm

Tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de görülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Birçok alanda farklı şekillerde etkisini göstermeye ise devam ediyor. Bu küresel salgının birey sağlığına, psikolojisine ve ülke ekonomisine olumsuz etkileri ise yadsınamaz bir gerçek. Eğitim sektörü de bu pandemiden nasibini alan alanların başında geliyor.

Salgının yayılmaya başlamasından itibaren online devam edilmesi kararlaştırılan eğitim-öğretim faaliyetleri, dijital teknolojinin etkisinin daha da ön plana çıkmasına sebep oldu.

Böylesi bir ortamda 16 Mart 2020’den itibaren online eğitim sistemine geçen “ilk kolej” olma unvanına sahip Özel Bilge Koleji, her geçen gün bir adım daha ileri giderek farkını ortaya koyuyor.

Bireysel farklılıklara önem veren Özel Bilge Koleji, eğitimde eksiksiz hizmet verebilmek amacıyla işlenen konularda eksik öğrencileri tespit ederek onlara etüt talep etme imkânı sunuyor. Etüt talebinde bulunan tüm öğrencilerin tercihi olan öğretmenden, istediği konuda akşam 22.00’e kadar özel dersler almasının yanı sıra öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla “Hayatın İçinden İnsan Öyküleri” adlı seminerler düzenleniyor. Çeşitli mesleklerden alanında uzman kişilerin konuk edildiği seminerler, öğrencilerin üniversite ve meslek tercihinde bulunurken nelere dikkat etmeleri konusundaki yollarına ışık tutmakta ve bu konudaki sorularına cevap buluyor.

Sosyal aktivitelerle ve spordaki başarısıyla da tanınan Özel Bilge Koleji, öğrencilerin evde kaldığı süreci daha sağlıklı ve verimli geçirmesi için kitap okuma etkinlikleri de düzenliyor. Online olarak gerçekleştirilen bu etkinlikler, okumayı sevdirmek, kendini ifade gücünü geliştirmeye hizmet etmekle birlikte farklı sınıf seviyelerinden öğrencileri bir araya getirerek haftalık okudukları kitaplar üzerine görüşlerini beyan etme imkânı sunuyor.

