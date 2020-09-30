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Pandemi sürecinde 19 kadına ‘fuhuş’ cezası

ORDU HABERLERİ  | 30.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, aralarında fuhuş yaptığı iddia edilen 19 kadının da bulunduğu kişiler hakkında idari işlem yapıldı, farklı suçlardan aranması olan 12 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, kentte farklı zamanlarda denetimler gerçekleştirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, aralarında fuhuş yaptığı iddia edilen 19 kadının da bulunduğu kişiler hakkında idari işlem yapıldı, farklı suçlardan aranması olan 12 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, kentte farklı zamanlarda denetimler gerçekleştirildi. Düzenlenen çalışmalarda, 19 kadın hakkında Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu’nun kararı doğrultusunda işlem yapılırken, 108 şahıs hakkında da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, 4 şahsa alkol kullanımından, 3 şahsa gürültü yapmaktan, 7 şahsa rahatsız etmekten ve 1 şahsa da kimliğini bildirmemesinden dolayı idari işlem yapıldı.
Yürütülen denetimlerde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 38 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandığı ve bu şahıslardan 12’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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