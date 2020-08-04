YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Pandemi sürecinde Adıyaman’da 131 milyon TL destek sağlandı

Pandemi sürecinde Adıyaman’da 131 milyon TL destek sağlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, pandemi sürecinde Adıyaman’da ki vatandaşlara 131 milyon 144 bin 105 TL destek sağlandığını açıkladı.Sosyal Koruma Kalkanı Programı kapsamında pandemiden etkilenen Adıyamanlı vatandaşlara, tüm Türkiye’de olduğu gibi destek olunduğunu dile getiren Ahmet Aydın, “Sosyal Destek Programı 1.

Pandemi sürecinde Adıyaman’da 131 milyon TL destek sağlandı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, pandemi sürecinde Adıyaman’da ki vatandaşlara 131 milyon 144 bin 105 TL destek sağlandığını açıkladı.
Sosyal Koruma Kalkanı Programı kapsamında pandemiden etkilenen Adıyamanlı vatandaşlara, tüm Türkiye’de olduğu gibi destek olunduğunu dile getiren Ahmet Aydın, “Sosyal Destek Programı 1. Faz ödemesinde 39 bin 490 kişiye 39 milyon 490 bin, 2. Faz’da 26 bin 967 kişiye 26 milyon 967 bin, 3. Faz’da ise 6 bin 838 kişiye 6 milyon 836 bin TL ödeme yapılmıştır.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında 8 bin 077 çalışana 28 milyon 529 bin 868 TL, nakdi ücret desteği kapsamında 7 bin 175 çalışana 13 milyon 351 bin 221 TL, işsizlik ödeneği kapsamında ise 2 bin 609 kişiye 8 milyon 987 bin 016 TL, Biz Bize yeteriz Türkiyem kapsamında 5 bin 504 kişiye 5 milyon 504 bin TL ödeme yapılmıştır. Adıyaman’da toplam 131 milyon 144 bin 105 TL ödeme yapıldı” dedi.
Aydın, pandemi sürecinde tüm dünyaya örnek ve destek olduklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Adıyaman Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:51
Sabah
05:26
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:40
Yatsı
21:08

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Duygu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Kardelen Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kahta’da yol sorunu çüzülüyor

Kahta’da yol sorunu çüzülüyor

Tabelalar Yenileniyor

Tabelalar Yenileniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.