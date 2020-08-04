Pandemi sürecinde Adıyaman’da 131 milyon TL destek sağlandı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, pandemi sürecinde Adıyaman’da ki vatandaşlara 131 milyon 144 bin 105 TL destek sağlandığını açıkladı.

Sosyal Koruma Kalkanı Programı kapsamında pandemiden etkilenen Adıyamanlı vatandaşlara, tüm Türkiye’de olduğu gibi destek olunduğunu dile getiren Ahmet Aydın, “Sosyal Destek Programı 1. Faz ödemesinde 39 bin 490 kişiye 39 milyon 490 bin, 2. Faz’da 26 bin 967 kişiye 26 milyon 967 bin, 3. Faz’da ise 6 bin 838 kişiye 6 milyon 836 bin TL ödeme yapılmıştır.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 8 bin 077 çalışana 28 milyon 529 bin 868 TL, nakdi ücret desteği kapsamında 7 bin 175 çalışana 13 milyon 351 bin 221 TL, işsizlik ödeneği kapsamında ise 2 bin 609 kişiye 8 milyon 987 bin 016 TL, Biz Bize yeteriz Türkiyem kapsamında 5 bin 504 kişiye 5 milyon 504 bin TL ödeme yapılmıştır. Adıyaman’da toplam 131 milyon 144 bin 105 TL ödeme yapıldı” dedi.

Aydın, pandemi sürecinde tüm dünyaya örnek ve destek olduklarını kaydetti.

