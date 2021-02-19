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Pandemi sürecinde çocuklar spor yaparak eğleniyor

19.02.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Şahinbey Belediyesi pandemi sürecinde evlerinde kalarak zor süreci atlatan çocukların ve ailelerin hoş vakit geçirmeleri amacıyla Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde çeşitli spor etkinlikleri düzenliyor.Şahinbey Belediyesi, Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde Şahincan ile spor etkinliği düzenledi.

Şahinbey Belediyesi pandemi sürecinde evlerinde kalarak zor süreci atlatan çocukların ve ailelerin hoş vakit geçirmeleri amacıyla Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde çeşitli spor etkinlikleri düzenliyor.
Şahinbey Belediyesi, Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde Şahincan ile spor etkinliği düzenledi. Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde okçuluk, dart, havalı tabanca, tırmanma ve daha bir çok spor etkinliği düzenleyen Şahinbey Belediyesi, çocukları Şahincan’la buluşturarak sporu eğlenceli hale getiriyor.
"Şahincanla spor daha eğlenceli"
Şahincan’la spor etkinliğine katılan çocuklar yapılan etkinliklerden dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek “Pandemi sürecini evde geçiriyoruz. Eğitimimize uzaktan erişimle evde devam ediyoruz. Kalan boş zamanlarımızda Şahincan’la spor etkinliklerine katılıyoruz. Şahinbey Belediyemizin yaptığı Yeşilvadi Millet Bahçesi içerisindeki spor alanlarında okçuluk, dart, havalı tabanca, zeka oyunları ve tırmanma sporları yapıyoruz. Derslerimizden kalan zamanları spor yaparak değerlendiriyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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