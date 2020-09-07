Pandemi sürecinde eğitim Anadolu Üniversitesi’nde tartışılacak

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde 10-13 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak 7’inci Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi ve Eurasian Journal of Educational Research (EJER) dergisinin birlikte düzenlediği ve üniversite kampüsünde yapılması planlanan 7’inci Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (VIIth International Eurasian Educational Research Congress / EJERCongress 2020) pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilecek. Eğitim araştırmaları alanında büyük ilgi gören kongrenin ana teması ise “Eğitimin Geleceği ve 21. Yüzyıl Becerileri” olacak.

EJERCongress 2020-Online etkinlikleri süresince aynı anda 10 ayrı salondan canlı yayın yapılacak. 743 bildirinin başvurduğu EJERCongress 2020’de 4 gün boyunca 660 bildiri sunulacak. Toplamda 12 çalıştay ve bir panel düzenlenirken öte yandan alandaki yetkin isimlerle söyleşiler gerçekleştirilecek. Kongrenin açılışını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı ve EJER editörü Doç. Dr. Şakir Çınkır yapacak.

Eğitimdeki güncel sorunların ve çözümlerinin tartışılacağı kongre boyunca oturum ve çalıştaylara katılımın yoğun olacağı tahmin ediliyor. Konuşmacı profilleri ve sunum içerikleri açısından oldukça zengin olan kongrede “Dijital yerli” ve “Dijital göçmen” kavramlarının oluşturucusu Marc Prensky, Freie Üniversitesi öğretim üyesi ve eleştirel pedagoji alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Christoph Wulf, özellikle çocuk eğitimi alanında çalışmaları olan New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Dublin City Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Martin Brown davetli konuşmacılar arasında yer alıyor.

