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Pandemi sürecinde ev temizliği ürünlerine talep arttı

23.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Pandemi sürecinde ev temizliği ürünlerine talep arttı

Kayseri’de, pandemi sürecinde dezenfektan ve maskenin yanı sıra ev temizliğinde kullanılan çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi gibi ürünlere de ilgi arttı.Korona virüsün 11 Mart’ta Türkiye’de görülmesinin ardından virüsü öldüren dezenfektan ve kolonya satışlarında artış yaşanmıştı.

Kayseri’de, pandemi sürecinde dezenfektan ve maskenin yanı sıra ev temizliğinde kullanılan çamaşır suyu, yüzey temizleyicisi gibi ürünlere de ilgi arttı.

Korona virüsün 11 Mart’ta Türkiye’de görülmesinin ardından virüsü öldüren dezenfektan ve kolonya satışlarında artış yaşanmıştı. Virüse yakalanmak istemeyen vatandaşlar, ev temizliklerini de artırınca temizlik malzemelerinin satışlarında da artış yaşandı. Vatandaşların ev temizliği grubunda ihtiyaçlarının fazlasını talep ettiklerini söyleyen firma sahibi Batuhan Somtaş, "Temizlik tarafında satışlarımız normal olarak arttı. Biz önceleri sadece işletmelere tedarik sağlarken, korona virüs ile birlikte ev grubuna da yöneldik. Çünkü insanlar panik hali ile normalde evlerde kullanacağı miktarların çok daha üzerinde miktarda çamaşır suyu, dezenfektan talep ettiler. Maske, dezenfektan ve kolonya satışlarımız bu netice ile arttı. Pandeminin ilk başladığı dönemlerde piyasada oluşan arz talep dengesinde oluşan uyumsuzlukla birlikte bazı noktalarda ürün tedariki sağlanamaz hale geldi. Özellikle maske ve dezenfektan konusunda ama ilerleyen süreçte devletin de bu duruma müdahalesi ile birlikte bu noktalarda ki krizler çözüldü. Bugüne geldiğimiz zaman şuan tedarik noktasında her türlü ürüne cevap verebilecek durumdayız. Fiyat anlamında da Mart ayında çıkan yüksek fiyatlara baktığınız zaman şu anda fiyat noktasında da daha ulaşılabilir hale geldik.
Korona virüs daha önce kimsenin başına gelmemiş bir olay olduğu için, insanlar o şaşkınlık ile gerek bizim sektörde gerekse gıda sektöründe ihtiyaçlarından fazlasını talep ettiler. Bu hastalık ile birlikte temizlik sektöründe hiçbir firma daha önce ulaşamadıkları cirolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.
Aşılamanın başlamasıyla beraber satışlarda düşüş beklediklerini kaydeden Somtaş, "Aşılama başladı. Sağlık personelleri, huzur evlerinde bulunanlar ve doksan yaş üzerindeki insanlar aşı olacaklar. Tabi aşı ile beraber piyasalarında biraz daha rahatlayacağını düşünüyoruz. İnsanlar alışkanlıklarını kolay terk etmiyorlar ve virüsle yaşamaya alıştılar. O nedenle bundan sonra ki süreçte satış anlamında biraz daha düşüş bekliyoruz. Umuyorum ki tekrar mutasyona uğrayıp insanlara bulaşmaz. Bundan sonra ki sürecin biraz daha sakin geçeceği kanaatindeyim" diye konuştu.

Pandemi sürecinde ev temizliği ürünlerine talep arttı

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