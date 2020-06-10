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Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyorlar

AMASYA HABERLERİ  | 10.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği Genç Kızılay Gönüllüleri ve Merzifon Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, Yeni Tip Korona virüs pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor.Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği Koordinatörü İskender Doğru, Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği olarak korona virüs pandemisinin halkın üzerindeki etkilerini azaltmak ve yaralarını sarmak için durmadan çalıştıklarını ifade etti.“800 hanemizi ziyaret ettik”Merzifon’da 800 ihtiyaç sahibi vatandaşa yardımda bulunduklarını belirten Doğru yaptığı açıklamada, “Pandemi süresince bugüne kadar ilçemizde 800 hanemizi ziyaret ettik ve hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği Genç Kızılay Gönüllüleri ve Merzifon Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri, Yeni Tip Korona virüs pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği Koordinatörü İskender Doğru, Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği olarak korona virüs pandemisinin halkın üzerindeki etkilerini azaltmak ve yaralarını sarmak için durmadan çalıştıklarını ifade etti.

“800 hanemizi ziyaret ettik”
Merzifon’da 800 ihtiyaç sahibi vatandaşa yardımda bulunduklarını belirten Doğru yaptığı açıklamada, “Pandemi süresince bugüne kadar ilçemizde 800 hanemizi ziyaret ettik ve hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte başta kaymakamlığımız olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Sosyal Hizmetler Merkezi ve Merzifon Gençlik Merkezi ile koordinasyonlu bir şekilde yardımlaşarak daha fazla kişiye daha hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Bu hilal bugünler için var”
Türk Kızılayı’nın zor zamanlar için var olduğunu vurgulayan Doğru açıklamasının devamında, “Unutmayalım ki kötü günler el ele verdiğimizde, birbirimize destek olduğumuzda daha kolay ve daha hızlı atlatılacaktır. Milletimizin yardımseverliği Kızılay’ın elinin daha fazla kapıya ulaşmasının yolunu açacaktır. Çalışmalarımıza katkıda bulunmak, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi, zor durumda olan halkımıza yardım etmek isteyen tüm yardımseverlerimizin Türk Kızılay Merzifon Temsilciliğine bağışlarını bekliyoruz. Bu hilal bugünler için var” ifadelerini kullandı.

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