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Pandemi sürecinde ilk defa kitaplarla tanışanlar da oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

19) nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde birçok vatandaşın evdeki vaktini değerlendirmek için okumaya yöneldiği, bu süreçte ilk defa kitaplarla buluşanların olduğu ifade ediliyor.Korona virüs salgınıyla birlikte gelen sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde Eskişehirliler, kitap okuyarak süreci değerlendirmeyi tercih etti.

19) nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde birçok vatandaşın evdeki vaktini değerlendirmek için okumaya yöneldiği, bu süreçte ilk defa kitaplarla buluşanların olduğu ifade ediliyor.
Korona virüs salgınıyla birlikte gelen sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde Eskişehirliler, kitap okuyarak süreci değerlendirmeyi tercih etti. Sahaf çalışanı Burhan Sancaklı, pandemi sürecinin, günlük yaşama ve insanlara pek çok şeyi farklı olarak yansıttığını belirtti. Aslında bu sürecin olumsuz taraflarına karşın olumlu olan tarafların çok daha fazla olduğuna inandığını anlatan Sancaklı, “Kitap satışlarında ve okuma alışkanlığında bunu biz çok fazla hissettik. Özellikle kitaplar için ’bunu nasıl gördünüz, nasıl yansıttı’ derseniz, ilk defa evde zamanı nasıl geçireceğini düşünen insanların kitaplarla tanıştığını gördük. Bu pandemi sürecinde okuma alışkanlığı insanlarda ekstradan başladı diye düşünüyorum. Bu süreç içerisinde çalışma saatlerimizi kısaltarak okurlarımıza hizmet vermeye devam ettik. Mevcut ve yeni gelen okurlarımız kitap almaya devam etti. Çünkü evde kalma sürecinde insanların yönelimleri arasında kitap okumak da vardı. İnsanlarda bu durum ilk defa kitap okuma vesilesi oldu. Sokağa çıkma kısıtlamaları kalksa da ilk defa kitapla tanışanlar hala okumaya devam ediyor. Ben bunu tabii ki çok olumlu gördüm” dedi.

Kitap sıralama sistemi
Ayrıca yeni normalleşme sürecinde sahaf olarak okurları için aldıkları önlemlerden bahseden Sancaklı, “Sahaf içerisinde düzenli olarak 15 günde bir dezenfektan işlemi uyguluyoruz. Sosyal mesafe ile ilgili kurallarımızı belirledik, yani ne gerekiyorsa hepsini uyguladık. Kitap kiralama sistemimiz olduğu için birçok kişi aynı kitaba temas ettiğinden, biz dezenfektan işlemimizi uygulasak da, yine de isteyen okurlarımız için tek kullanımlık eldivenler de koyduk. Okurlarımız bu kültüre de alıştılar” şeklinde konuştu.

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