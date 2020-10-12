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Pandemi sürecinde vakit ayırma önerisi

MALATYA HABERLERİ  | 12.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının neden olduğu psikolojik sorunların tedavisi amacıyla açılan Pandemi Psikososyal Destek Birimi, bu süreçten etkilenen hastaların yanında oluyor.Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, bu yılki etkinliğin ’Her zaman ve her yerde, herkes için ruh sağlığı’ sloganı ile ele alındığını belirterek pandemi döneminde ruh sağlığının daha da önem kazandığı dile getirildi.Her yıl ruh sağlığının önemine dikkat çekmek ve ruh sağlığı hizmetleri konusunda farkındalık oluşturmak üzere 12 Ekim’in dünya ruh sağlığı günü olarak ele alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

Pandemi sürecinde vakit ayırma önerisi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının neden olduğu psikolojik sorunların tedavisi amacıyla açılan Pandemi Psikososyal Destek Birimi, bu süreçten etkilenen hastaların yanında oluyor.
Dünya Ruh Sağlığı günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, bu yılki etkinliğin ’Her zaman ve her yerde, herkes için ruh sağlığı’ sloganı ile ele alındığını belirterek pandemi döneminde ruh sağlığının daha da önem kazandığı dile getirildi.
Her yıl ruh sağlığının önemine dikkat çekmek ve ruh sağlığı hizmetleri konusunda farkındalık oluşturmak üzere 12 Ekim’in dünya ruh sağlığı günü olarak ele alındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi. "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgını nedeniyle evde geçirilen sürenin uzaması nedeniyle, konsantrasyon zorlukları, kendi ve yakınlarının sağlığı hakkında endişe, korku, depresyon, kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarına yol açabiliyor. Covid-19’la ilgili medya yayınlarına gereğinden fazla maruz kalmaktan kaçının. Bedeninize iyi bakın, sağlıklı, dengeli yemekler yemeye çalışın. Düzenli egzersiz yapın, bolca uyuyun, alkol ve uyuşturuculardan kaçının. Rahatlamak için zaman ayırın ve yoğun duyguların geçeceğini kendinize hatırlatın. Haberleri izlemeye, okumaya ya da dinlemeye mola verin. Tekrarlayan biçimde krizi duymak ve görüntüleri görmek üzücü olabilir. Normal yaşamınıza dönmek için hoşlandığınız diğer bazı etkinlikleri yapmaya çalışın. Diğer kişilerle bağlantı kurun. Endişelerinizi ve nasıl hissettiğinizi bir arkadaşınız ya da aile üyenizle paylaşın. Sağlıklı ilişkileri sürdürün. Yapmaktan hoşlandığınız aktiviteler belirleyin ve hobilerinize vakit ayırın. Umut duygusunu koruyun ve olumlu düşünmeyi sürdürün.”
Açıklamada İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Pandemi Psikososyal Destek Birimince de süreçten etkilenen vatandaşlara psikolojik ve sosyal yönden destek verildiği belirtildi. Pandemi Psikososyal Destek biriminin ise hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verdiği bildirildi.

Pandemi sürecinde vakit ayırma önerisi

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