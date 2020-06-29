Pandemi sürecinde vergi ödemelerine VakıfBank kolaylığı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank’ın sunduğu özel ödeme seçenekleri sayesinde tüm firmalar ve bireysel mükellefler, hiçbir yoğunluk yaşamadan haziran ayında ödenmesi gereken tüm vergilerini hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebiliyor.

VakıfBank açıklamasına göre, pandemi sürecinde, KDV ve Stopaj Vergilerinin ödeme tarihi yaklaşırken banka, vergi ödemelerinde sunduğu özel hizmetleriyle mükelleflerin yanında olmaya devam ediyor. Ticari ve bireysel segmentteki VakıfBank müşterileri ile tüm vergi mükellefleri, T.C. kimlik, vergi kimlik, tahakkuk, plaka, Tüketici Hakem Heyeti ve Kamu Alacağı Tahsilat Platformu referans numaraları ile vergi, resim, harç ve ceza borçlarını ödemelerini sorgulayabiliyor. Şube ve dijital kanallarda mükelleflere 18 farklı ödeme imkanı sunan banka, sektörde vergi sorgu ve ödemelerine toplamda 32 farklı seçenekle de kolaylık sağlıyor.

- "Dijital alandaki yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle mükelleflerin hayatını kolaylaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "VakıfBank olarak bankamızda bulunan alternatif ödeme yöntem ve kanallarımızla her zaman müşterilerimize destek oluyoruz. Özellikle dijital alandaki yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle mükelleflerin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mesai saatine bağlı kalmaksızın tüm kanallarımızla müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde vergi ödemelerini sorunsuz yapmalarını sağlıyoruz. Bankamızda vergi tahsilatları, şube, internet bankacılığı, VakıfBank mobil, ATM, çağrı merkezi, düzenli ödeme, barkod, VakıfPay, SMS, e-posta, toplu vergi ödeme, SFTP, online web servis, kredi kartı, bankomat kart ve VakıfTax (Vergi Kart) gibi seçeneklerle yapılabiliyor." açıklamasında bulundu.