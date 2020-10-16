YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın

Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

19) salgını sebebiyle medikal ürünlerin satışları ve üretimi rekor seviyelere ulaşırken, aracılık yapan tacirler mağdur oluyor.

Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın

19) salgını sebebiyle medikal ürünlerin satışları ve üretimi rekor seviyelere ulaşırken, aracılık yapan tacirler mağdur oluyor. Maske satmak isteyen ile almak isteyenleri buluşturan aracıların yapması gerekenler ticareti sağlama alıyor.
Korona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle maske, kolonya, dezenfektan gibi medikal ürünlerinin satışı büyük ölçüde artırdı. Hal böyle olunca, büyük tekstil firmaları dahi, medikal ürün üretiminde boy göstermeye başladı. Renkli maskeler, çeşitli kolonyalar bir çok ürün satışa sunuldu.

“Çok sayıda tacir, bu süreçte zarar gördü”
Ülkemizde ise, daha önce ihracat, ithalat yapmamış kişiler dahi maske, dezenfektan ticareti yapmaya başladı. Medikal ürünlerin satışı hızlanınca, bir çok aracı bu alana yöneldi. Fakat yaşanan sıkıntıların ardından çok sayıda tacir soluğu mahkemelerde aldı.
Tacirlerin mağduriyet yaşamaması için kuralları ve yapılması gerekenleri ise Avukat Buket Nurşah Tekışık söyledi. Halihazırda bir çok tacirin bu durumdan zarar gördüğünü ifade eden Buket Nurşah Tekışık, “Tacir kendini garantiye almadan alıcı ve satıcıyı tanıştırmış, kendi komisyonunu sözlü olarak beyan etmiş ancak herhangi bir sözleşme yapmamış. Bu mağduriyetlerin yaşanmaması için ise aracılık eden firma veyahut tacirin Türk Borçlar Kanununda düzenlenen “Simsarlık Sözleşmesi” hükümlerinden faydalanarak bir sözleşme yaparak taraflarca imza altına alınması gerekmektedir” dedi.
Simsarlık sözleşmelerini anlatan Avukat Buket Nurşah Tekışık, “Bir kişinin taraflar arasında bir sözleşme kurulması, imkanın hazırlanmasını sağladığı veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmelerin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler yapılan satış sözleşmesine ek olarak yapılmaktadır. Üretici ve satıcının herhangi bir şekilde aracılık eden firma veya taciri aradan çıkarması durumunda ciddi cezai şartlar sözleşmelere eklenmekte ve ticaretin yapıldığının kanıtlanması durumunda tacir mağduriyet yaşamamaktadır. Satışlara aracılık eden firma ve tacirler herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bu sözleşmeleri avukat vasıtasıyla yapmalı ve yapılan sözleşmelerdeki şartlar dikkatlice okuyup incelenmelidir” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Belediye şoförleri için eğitim protokolü imzalandı
Belediye şoförleri için eğitim protokolü imzalandı
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:51
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Deva Eczanesi
Izmit
Alcan Eczanesi
Golcuk
Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Derbent Eczanesi
Kartepe
Çağlar Eczanesi
Darica
İskele Eczanesi
Dilovasi
Semih Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.