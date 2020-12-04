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Pandemi tedbirleri Melikgazi’de titizlikle uygulanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.12.2020 15:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hafta içleri kısıtlamalar 21.00-05.00 saatleri arasında, haftasonu da cuma 21.00’de başlayıp, pazartesi saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

Pandemi tedbirleri Melikgazi’de titizlikle uygulanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hafta içleri kısıtlamalar 21.00-05.00 saatleri arasında, haftasonu da cuma 21.00’de başlayıp, pazartesi saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Yeni kısıtlamalardan sonra Melikgazi’de denetimler artırıldı.
Yeni yasaklardan sonra Melikgazi Belediyesi’nin tüm tedbirleri aldığını ve belediyenin üzerine düşen görevi yapacağını açıklayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Covid-19 bulaş riskinin olması ve sosyal mesafenin korunması adına her hangi bir sorunla karşılaşılmaması için alınan kararlar kapsamında pandemi ile mücadele çalışmalarına hız verdik. Hizmet vermekte olduğumuz Belediye Binası ve tüm toplu kullanım alanları, okullar, sağlık ocakları, camiler olmak üzere günlük temizlik ve dezenfeksiyon yapılmasına büyük önem veriyoruz. Korona virüs vakasının ortaya çıkmasıyla birlikte temizlik ve hijyen çalışmalarımızı daha da artırdık. Vatandaşlarımız salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça lütfen kalabalık ortamlara girmesin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkatle uyalım. Bizler de belediye olarak kısıtlamalardan sonra üzerimize düşeni yapacağız. Pazarlarda ve kalabalık alanlarda denetlemelerimiz sürecek. Hem belediyemizde hem de ilçemizde salgın tedbirlerinin uygulanmasını sıkı bir şekilde uygulayacağız. Toplu alanlarda maske kontrollerimizi zabıtalarımız aksatmadan devam ettirecek. Alınan önlem ve kısıtlamalar kapsamında üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır” dedi.

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