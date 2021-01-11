YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı

Pandemide aç kalan sokak hayvanları unutulmadı

11.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Cide ilçesinde pandemi nedeniyle aç kalmayla karşı karşıya kalan sokak hayvanları hayvanseverler tarafından beslendi.Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması aynı zamanda lokantalar, restoranlar, kıraathaneler gibi işletmelerin kapalı olması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlarda aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde pandemi nedeniyle aç kalmayla karşı karşıya kalan sokak hayvanları hayvanseverler tarafından beslendi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması aynı zamanda lokantalar, restoranlar, kıraathaneler gibi işletmelerin kapalı olması nedeniyle sokakta yaşayan hayvanlarda aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu kapsamda Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden hayvanseverler, terk edilmiş anne köpek ile yavrularını besledi. Sokak hayvanlarını sık sık besleyerek hayatta kalmalarını sağlayan hayvansever Hasan Ünlü, Kastamonu-Cide karayolu üzerinde tesadüfen anne köpek ile yavrularına denk geldi. Aracından inen Hasan Ünlü, anne köpek ile yavrularını besledi. Ünlü ayrıca, kış mevsiminde havaların soğuk olmasından dolayı anne köpek ile yavrularına kulübe yaparak bulundukları alana yerleştirdi.
Ünlü, anne köpek ile yavrularını bırakmayarak sahiplendi. Evinden her gün getirdiği yiyecek ile hayvanları besleyen Ünlü, “Cide-Kastamonu karayolu üstünde kaderine terk edilmiş halde anne köpek ve yavrularını tesadüfen buldum. Bu zorlu süreçte sokak hayvanlarının da ilgiye ve alakaya ihtiyaçları var. Bende duyarsız kalmadım ve onlara soğuktan kendilerini koruyabilmeleri için kulübe yaptım. Ayrıca imkanlarım dahilinde her gün evimden yemek yaparak onlara can olmaya çalışıyorum. Bu hayvanları buraya bırakanlara sesleniyor. Bu hangi vicdana sığar, mademki bakamayacaksınız neden dağ başına bırakıyorsunuz. Burada ne yer ne içerler, evinizde nasıl yatıyorsunuz, bunun hesabını Allah katında mutlaka vereceksiniz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine KatıldıBahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
1/

Kastamonu Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
12:58
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:08

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Afatoğlu Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Kastamonu’da meydana gelen 562 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu’da meydana gelen 562 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Başkan Vidinlioğlu: “Pandemiyi fırsat bilerek ailemizle verimli zamanlar geçirelim”

Başkan Vidinlioğlu: “Pandemiyi fırsat bilerek ailemizle verimli zamanlar geçirelim”

Başkan Vidinlioğlu: “Pandemiyi fırsat bilerek ailemizle verimli zamanlar geçirelim”

Başkan Vidinlioğlu: “Pandemiyi fırsat bilerek ailemizle verimli zamanlar geçirelim”

Kaymakam Sağlam, korona virüs denetimlerine katıldı

Kaymakam Sağlam, korona virüs denetimlerine katıldı

Kaymakam Sağlam, korona virüs denetimlerine katıldı

Kaymakam Sağlam, korona virüs denetimlerine katıldı

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü Kastamonu'da açıldı

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasında değindiği nüfus müdürlüğü Kastamonu'da açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.