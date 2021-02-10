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Pandemide kitap okuyup ödülü hak ettiler

10.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) projesi adı altında pandemi döneminde başlatılan ‘OkuYOZ Projesi’ kapsamında ocak ayı ödülleri sahiplerini buldu.Yozgat il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla ESER (Eğitim Stratejisinde Etkin Roller) projesi hazırlandı.

Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) projesi adı altında pandemi döneminde başlatılan ‘OkuYOZ Projesi’ kapsamında ocak ayı ödülleri sahiplerini buldu.
Yozgat il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla ESER (Eğitim Stratejisinde Etkin Roller) projesi hazırlandı. Projede il genelinde akademik başarı, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin, okuma alışkanlığı ile okur-yazarlık düzeyinin, bilimsel proje ve çalışmaları ile de mesleki ve kişisel becerilerin artırılması amaçlandı. Bu kapsamda 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle ‘OkuYOZ Projesi’ hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk, orta ve lise dengi öğrenciler ile veliler, kitap okuyarak projeye katıldı.
Yozgat Valiliği Konferans salonunda OkuYoz projesi kapsamında Ocak ayı ödülleri verildi. İlkokul, ortaokul, lise ve veliler arasında 4 farklı kategoride değerlendirilen proje kapsamında en fazla kitap okuyarak ilk 3’e giren öğrencilere ve velilere ödülleri Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Belediye Başkanı Celal Köse verdi. Dereceye giren öğrencilere tablet, akıllı saat ve kitap hediye edildi.
İl genelinde büyük katılımın sağlandığı projede toplam 25 bin 908 kitap okunmuş oldu.
6 ay süre boyunca devam edecek proje kapsamında Yozgat il genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturması hedefleniyor.
Program sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Bilginin güç olduğu dönemde bilgiye sahip olmak zorundayız. Bu amaçla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylediğimiz gibi. Sevdamız eğitim. Bu sevda ile tüm dinamiklerimizi seferber ediyoruz” dedi.

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