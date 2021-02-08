YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Pandemide tarımsal üretim arttı

Pandemide tarımsal üretim arttı

08.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, pandemi sürecinde köylere yoğun bir şekilde dönüşün olmasıyla birlikte çiftçilerin istekleri doğrultusunda İl Müdürlüğü olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ve yatırımlarına hız verildiğini söyledi.Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak; “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince 13 ilçede bünyemizde çalışan Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerimizle birlikte işletme ziyaretleri, denetimler ve eğitimler gerçekleştirdik.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, pandemi sürecinde köylere yoğun bir şekilde dönüşün olmasıyla birlikte çiftçilerin istekleri doğrultusunda İl Müdürlüğü olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ve yatırımlarına hız verildiğini söyledi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak; “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince 13 ilçede bünyemizde çalışan Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerimizle birlikte işletme ziyaretleri, denetimler ve eğitimler gerçekleştirdik. Ekiplerimiz Köyceğiz İlçesinde gerçekleşen hayvan hareketleri kapsamında yol denetimleri yaptı. Ortaca İlçesinde paketlenip ülkemiz geneline, komşu ve Avrupa ülkelerine ihracat yapan paketleme tesisleri ziyaret edildi. Sırbistan’a ihraç edilecek olan limon ürünlerinin karantina kontrolleri yapılarak, temiz bulunan ürünlere Bitki Sağlık Sertifikası düzenlendi” dedi.
İl Müdürü Saylak Yatağan İlçesi Katrancı mahallesinde bulunan Çam fıstığı kırma tesisini de ziyaret etti. Saylak; “Bölgedeki üreticilerin emeklerinin zayi olmaması, ürün kayıplarının azaltılması, artan domuz popülasyonunun ve zararın en az seviyeye düşürülmesi amacıyla düzenlenen yaban domuzu sürek avı ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Üreticilerimizin emeklerinin en yakın koruyucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.
Kavaklıdere, Milas ve Menteşe’de de üreticinin yanında olduklarını belirten İl Müdürü Saylak; “Sokağa çıkma kısıtlamasında da üreticilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Kavaklıdere İlçesinde Kurucuova Mahallesinde üretici Yüksel Ön’e ait ceviz bahçesi ziyareti ve Yeşilköy mahallesinde üretici Ahmet Ali Şahin’e ait işletme ziyareti gerçekleştirildi. Milas İlçesi Savran Mahallesinde zeytincilik üzerine budama gübreleme eğitimi verdik. Ayrıca çilek bahçelerinde durum değerlendirme ve incelemeler yaptık. Menteşe İlçesinde hayvan hastalıkları ve desteklemeler hakkında bilgilendirme çalışması yürütüldü, ayrıca arıcılarımızın yanına gidilerek arı hastalıkları, kovan yönetimi ve arı konaklama noktaları konusunda bilgilendirme yapılarak sorunları ve bu sorunların çözüm arayışı için çalışmalarda bulunuldu. Marmaris ve Ula İlçelerinde su ürünleri denetimleri gerçekleştirdik” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
07:56
Öğle
13:26
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Aktar Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Bodrum’da 1 günde 17 kamyon hafriyat ve çöp çıktı

Bodrum’da 1 günde 17 kamyon hafriyat ve çöp çıktı

Jasat ve Seydikemer Jandarma aranan şahıslara geçit vermiyor

Jasat ve Seydikemer Jandarma aranan şahıslara geçit vermiyor

Muğla’da zincirleme kaza

Muğla’da zincirleme kaza

Zabıta ekipleri Göletteki ördekleri besledi

Zabıta ekipleri Göletteki ördekleri besledi

Beçin Kalesi ve ören yeri için hazırlanan destek protokolü imzalandı

Beçin Kalesi ve ören yeri için hazırlanan destek protokolü imzalandı

Dilencilere göz açtırmadılar

Dilencilere göz açtırmadılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.