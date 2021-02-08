Pandemide tarımsal üretim arttı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, pandemi sürecinde köylere yoğun bir şekilde dönüşün olmasıyla birlikte çiftçilerin istekleri doğrultusunda İl Müdürlüğü olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ve yatırımlarına hız verildiğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak; “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince 13 ilçede bünyemizde çalışan Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerimizle birlikte işletme ziyaretleri, denetimler ve eğitimler gerçekleştirdik. Ekiplerimiz Köyceğiz İlçesinde gerçekleşen hayvan hareketleri kapsamında yol denetimleri yaptı. Ortaca İlçesinde paketlenip ülkemiz geneline, komşu ve Avrupa ülkelerine ihracat yapan paketleme tesisleri ziyaret edildi. Sırbistan’a ihraç edilecek olan limon ürünlerinin karantina kontrolleri yapılarak, temiz bulunan ürünlere Bitki Sağlık Sertifikası düzenlendi” dedi.

İl Müdürü Saylak Yatağan İlçesi Katrancı mahallesinde bulunan Çam fıstığı kırma tesisini de ziyaret etti. Saylak; “Bölgedeki üreticilerin emeklerinin zayi olmaması, ürün kayıplarının azaltılması, artan domuz popülasyonunun ve zararın en az seviyeye düşürülmesi amacıyla düzenlenen yaban domuzu sürek avı ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Üreticilerimizin emeklerinin en yakın koruyucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kavaklıdere, Milas ve Menteşe’de de üreticinin yanında olduklarını belirten İl Müdürü Saylak; “Sokağa çıkma kısıtlamasında da üreticilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Kavaklıdere İlçesinde Kurucuova Mahallesinde üretici Yüksel Ön’e ait ceviz bahçesi ziyareti ve Yeşilköy mahallesinde üretici Ahmet Ali Şahin’e ait işletme ziyareti gerçekleştirildi. Milas İlçesi Savran Mahallesinde zeytincilik üzerine budama gübreleme eğitimi verdik. Ayrıca çilek bahçelerinde durum değerlendirme ve incelemeler yaptık. Menteşe İlçesinde hayvan hastalıkları ve desteklemeler hakkında bilgilendirme çalışması yürütüldü, ayrıca arıcılarımızın yanına gidilerek arı hastalıkları, kovan yönetimi ve arı konaklama noktaları konusunda bilgilendirme yapılarak sorunları ve bu sorunların çözüm arayışı için çalışmalarda bulunuldu. Marmaris ve Ula İlçelerinde su ürünleri denetimleri gerçekleştirdik” dedi.

