Pandemide toplu taşımayı kullanmak istemeyen öğretmen bisikletine motor taktı

Sinop’ta pandemi döneminde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen öğretmen çözümü bisikletine motor taktırmakta buldu.

Sinop’ta virüsten dolayı toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen 57 yaşındaki öğretmen Cemal Bal, Karadeniz usulü bir yöntem buldu. Bal, 3 bin lira masraf ederek bisikletine motor taktırdı. Öğretmen Bal, motorlu bisikleti ile pedal çevirmeden saatte 50 kilometre hızla gidebiliyor. Görenleri şaşkına çeviren motorlu bisikletini yaklaşık 9 aydır bu şekilde kullandığını ifade eden Bal, bisikletine motor takarak ulaşım meselesine çare bulduğunu söyledi.

Tek silindir benzinle çalışan motora sahip olan bisikletin 1 litre yakıt ile 100 kilometre yol yaptığını belirten Bal, "Daha önce bir sosyal medya üzerinden böyle bir bisiklet görmüştüm. Sonra ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Kentte bir bisikletçiyle konuşarak gerekli malzemeleri temin ettikten motoru bisiklete taktırdım. Bu bisiklet bana bu şekilde 3 bin TL’ye mal oldu. Her yere gidip gelebiliyorum. Daha önceleri yokuş çıkarken pedal çevirmekte zorlanıyordum, şimdi bu motor sayesine kolay çıkabiliyorum. Genelde şehir içinde normal pedal çevirerek geziyorum. Daha uzak yerlere giderken motoru devreye sokuyorum. Şehrin trafiğinden, kalabalığından pandemide bu şekilde bir nebzede olsa korumuş oluyorum. Böyle bir bisiklete sahip olmak isteyenlere bu motoru alıp taktırmalarını tavsiye ederim. Zaten yolda gören bazı vatandaşlar durdurup fotoğraf çekmek istiyor" dedi.

