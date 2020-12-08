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Pandemiden etkilenen esnaflara yardım

KIRIKKALE HABERLERİ  | 08.12.2020 14:12 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı işlerinde azalma yaşayan dolmuşçu ve kahveci esnafında gıda yardımları yapılıyor.Kırıkkale Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı ekonomik olarak etkilenen esnaflara desteklerini sürdürüyor.

Pandemiden etkilenen esnaflara yardım

Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı işlerinde azalma yaşayan dolmuşçu ve kahveci esnafında gıda yardımları yapılıyor.
Kırıkkale Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı ekonomik olarak etkilenen esnaflara desteklerini sürdürüyor. Dolmuşcu esnafında gıda ve mazot desteği sağlarken pandemi nedeniyle kapatılan kahveci esnafına da gıda desteği sağlanıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın desteklerine teşekkür eden esnaflar, “Alınan kararın ardından işyerlerimizi kapattık. Çalışamadığımız için gelir kaybına uğradık, bu zor günlerimizde bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Saygı’ya yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Pandemiden etkilenen esnaflara yardım

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