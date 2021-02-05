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Pandemide sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

05.02.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Pandemide sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Oyuncu Zeynep Sevim Tüzel, sokak hayvanları için yapılan sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Oyuncu Zeynep Sevim Tüzel, sokak hayvanları için yapılan sosyal sorumluluk projesine destek verdi. Yiyecek bulmak zorlanan hayvanlar için kum ve mama bağışı yapan Tüzel, sokak kedilerini de elleriyle besledi.
Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi’ni ziyaret eden Tüzel, 400 litre kedi kumu ile 750 kilogram ağırlığında kedi maması bağışladı. Daha sonra barınağı gezen ve sokak hayvanlarını seven Zeynep Sevim Tüzel, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kedileri elleriyle besleyen Tüzel, "Doğayı ve yaşamı seven birisi olarak, tüm canlılar için elimizden geleni yapmamız gerektiğini savunuyorum. Sokaklara mama ve su bırakmalıyız. Dünyanın en güzel kentinde yaşıyoruz. İnsan olarak içinde yaşadığımız bu kentimizin doğasına, ağacına, ırmağına, sahiline, sokak hayvanlarına yardımcı olmalıyız" dedi.

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