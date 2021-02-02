Pandeminin en iyi radyocuları seçiliyor

Bağcılar Belediyesi tarafından Türkiye’nin en iyi radyo, radyocu ve radyo programlarının belirlendiği “Engelsiz Mikrofon” yarışmasının bu yıl 3.’sü düzenleniyor.

Bağcılar Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyor. Covid-19 salgınının etkili olduğu 2020 yılının en iyi radyo programcıları, programları ve radyoları halkın oylamasına sunuluyor. Bu seneki yarışmada; Radyoya Değer Katanlar’dan Yılın En İyi Radyo Haber Programı’na ve Yılın En İyi Radyo Show Programı’ndan Yılın En İyi Spor Radyosu’na kadar 19 ayrı kategoride çok popüler isimler bulunuyor. Tüm vatandaşlara açık olan yarışmada katılımcılar, yarışmanın internet sitesi üzerinden 7 Şubat 2021 tarihine kadar oylarını kullanabilecekler. Oylama sonucunda başarılı olan isimler ödüllerini 12 Şubat 2021 günü alacaklar.

Salgın ortamında yaptıkları yayınlarla halkı bilgilendiren ve onlara moral veren radyocuları kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Zor bir süreç geçiriyoruz. Bu zamanlarda en önemli kitle iletişim araçlarından olan radyolar kimi zaman bizi bilgilendirdi kimi zaman eğlendirerek moral verdi. İşte bize çok büyük katkıları olan radyocularımızı böyle bir yarışmayla ödüllendiriyoruz. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Vatandaşlarımızı da oy vermeye davet ediyorum” dedi.

Geçen yıl düzenlenen 2. Engelsiz Mikrofon yarışmasında 1 milyon 286 bin kişi oy kullanmış ve başarılı isimler, görkemli bir programla ödüllendirilmişti.

