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Pandemiye rağmen 95 mağazaya ulaştı

03.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Pandemiye rağmen 95 mağazaya ulaştı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi devam eden korona virüs salgınına rağmen yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi devam eden korona virüs salgınına rağmen yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Deri sektörünün önde gelen firmalarından Desa, salgın ortamına rağmen Türkiye genelinde 95. mağazasını açtı.
Pandemi nedeniyle dünya ekonomisi zor günler geçirmeye devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen deri firmalarından olan Desa, salgına rağmen büyüyerek Türkiye içerisinde mağaza açmaya devam ediyor. İnsanların online alışverişe yöneldiği dönemde bile mağaza açan firma bir yandan online satış ağını genişletirken diğer taraftan da Türkiye genelinde 95. mağazasını Bodrum’da açtı. Firma ayrıca pandemi ortamına rağmen yaklaşık 100 adedi İtalya’da olmak üzere 180 noktaya ulaşan satış ağı ile firma markalı ihracatını da geliştirmeye devam ediyor.

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