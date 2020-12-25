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Pandemiyle mücadeleye katkı sunan meslek liselerine teşekkürler belgesi

MANİSA HABERLERİ  | 25.12.2020 16:02 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) döneminde hijyen ürünlerinin temini konusunda çalışan Manisa’daki 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç ile birlikte Covid-19 salgını sürecinde hijyen ürünlerinin temini konusunda okulların yapmış oldukları özverili çalışma ve vermiş oldukları katkılardan dolayı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgeleri okul müdürlerine takdim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) döneminde hijyen ürünlerinin temini konusunda çalışan Manisa’daki 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç ile birlikte Covid-19 salgını sürecinde hijyen ürünlerinin temini konusunda okulların yapmış oldukları özverili çalışma ve vermiş oldukları katkılardan dolayı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgeleri okul müdürlerine takdim etti. Manisa’daki 9 okulda ortalama 4 milyondan fazla maske, 50 bin şeffaf siperlik, 100 ton dezenfektan üretimi gerçekleşti.
Düzenlenen törenle Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Soma Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehzadeler İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yunusemre Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

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