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Panelvana arkadan çarpıp kaskıyla camı patlattı

07.11.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat Köprüsü girişinde motosikletin panelvana arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Panelvana arkadan çarpıp kaskıyla camı patlattı

Çarpmanın şiddetiyle kaskıyla panelvanın arka camını patlatan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antalya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Aldanmaz’ın kullandığı 07 AZE 805 kapalı kasa kamyonete, aynı istikamette gitmekte olan Oğuzhan Özdemir’in kullandığı 07 AJU 684 motosiklet arkadan çarptı.

Kamyonetin, yolda karşıdan karşıya geçen yayalara yol vermek için aniden duraklaması sonucunda meydana geldiği bildirilen kazada, başını kamyonetin arka camına vuran motosiklet sürücüsü kaskının takılı olması sayesinde yaralı olarak kurtuldu.

Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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