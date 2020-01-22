YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Panik kaza getirdi, 1 yaralı

Panik kaza getirdi, 1 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.01.2020 19:52 | Son Güncelleme

Milas’tan Söke istikametine doğru seyreden bir otomobil, sürücüsünün yaşadığı panik nedeniyle kaza yaptı.Milas - Söke Karayolunda devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları tek şeritten sağlandığı bölgede kaza meydana geldi.TOKİ kavşağına giren ve Söke istikametine doğru manevra yapan Y.Ç.

Milas’tan Söke istikametine doğru seyreden bir otomobil, sürücüsünün yaşadığı panik nedeniyle kaza yaptı.
Milas - Söke Karayolunda devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları tek şeritten sağlandığı bölgede kaza meydana geldi.
TOKİ kavşağına giren ve Söke istikametine doğru manevra yapan Y.Ç. idaresinde 48 KZ 191 plakalı tırı fark eden 34 FK 3151 plakalı aracın sürücüsü Beytullah Demir, panikleyince kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Abdulkadir Atmaca yaralandı.
Yaralı Atmaca ihbar üzerine, olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başladığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Alkollü sürücü dehşet saçtıAlkollü sürücü dehşet saçtı
Şehitler ruhuna pazar esnafına çorba ikramıŞehitler ruhuna pazar esnafına çorba ikramı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Karaca için fidan diktiler

Karaca için fidan diktiler

Muğla Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:23
İkindi
16:03
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Kaleli Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Milas’ta traktör kazası: 2 yaralı

Milas’ta traktör kazası: 2 yaralı

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Kamyondan Sağ Çıktı

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Muğla'da Güvercin Mezatı Açıldı

Muğla'da Güvercin Mezatı Açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.