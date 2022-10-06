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PANKOBİRLİK 50. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

06.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu: -"Ülkemizde bugün yaklaşık 20 milyon ton şeker pancarı üreten, bununla da yaklaşık 3 milyon ton şeker üreten dev bir sektörüz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’deki Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst birliği olan S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 50. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi.

PANKOBİRLİK'ten yapılan açıklamaya göre, genel kurula, bakanlık temsilcileri, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin yönetim kurulu üyeleri ile Türk Şeker’in temsilcisi ve diğer ilgililer katıldı.

Genel kurulda gündem maddelerinin okunmasının ardından divan teşekkül ettirildi ve Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel kurulda divanın oluşmasından sonra kürsüye gelen PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, birlik faaliyetlerini anlattı ve tüm çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, yaklaşık 1 yıldır üyelere mahcup olmamak için tüm samimiyetleri ile çalıştıklarını kaydetti.

1 milyon 300 bini aşan üyesiyle Türkiye'de ses getiren bir kurumun temsilcileri olduklarını aktaran Erkoyuncu, "Ülkemizde bugün yaklaşık 20 milyon ton şeker pancarı üreten, bununla da yaklaşık 3 milyon ton şeker üreten dev bir sektörüz. Ama son yıllarda mali ve sosyal olarak, şu ya da bu sebeple zayıflama olmuş. Her ne kadar bugün için verilerimiz kötü olmasa da, gelinen noktada yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkoyuncu, kooperatifler olarak çiftçiler ile sahada sürekli yüz yüze temas ve istişare halinde olduklarını aktardı.

Üreticinin refahının önündeki engelleri aşmak için mücadele verdiklerini vurgulayan Erkoyuncu, "Mücadelenin sonunda çıkacak her başarı çiftçinin kazancına ve ülkemizin üretim gücüne katkı olarak geri dönecektir. Ben inanıyorum ki bu kurum üreticinin ihtiyacı olan gübreyi de tohumu da imal etme başarısını sağlayarak uygun maliyetlerle üreticiye ulaştırabilir. Bunu yapacak örgütlenme gücümüz ve potansiyelimiz var. Bundan çiftçi kazanacak, kazandıkça daha fazla üretecek. Üreten bir Ülke olarak son dönemde Dünyayı krize sokan gıda darboğazından etkilenmeyeceğiz demektir." değerlendirmesinde bulundu.

S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin 50. Olağan Mali Genel Kurunda yönetim ve denetim kurulları ile faaliyet dönemi hesapları oybirliği ile ibra edilirken gelecek faaliyet yılının iş programı da tam mutabakat ile kabul edildi.

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