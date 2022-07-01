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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu: "Kooperatifleşme el ele vermektir"

01.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu: "Kooperatifleşme el ele vermektir"

İSTANBUL (AA) - Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, kooperatifçiliğin oluşturduğu değerin birlik ve beraberliğin oluşturduğu güç olduğunu belirten Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Dünya, tarım ve gıda sektörü açısından ciddi sorunların içinde barındırıldığı zor süreçleri yaşıyor, inanıyorum ki bu süreçleri de kooperatiflerimizin oluşturacağı güç birlikleri ile ülkemiz daha rahat atlatacaktır, tarımsal kooperatifler, gıda güvenliğinin teminatı olabilir. Kooperatifleşme bir dayanışma, birlik ve paylaşımdır. El ele vererek zorlukları aşmaktır."

Erkoyuncu, Torku'nun, birçok kooperatife örnek olmuş ve üniversitelerde araştırma konusu olarak ele alınmış bir kooperatif gücü olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dünyamızda tarım sektöründeki ekonomik faaliyetlerin yüzde 50'sinden fazlası kooperatif işletmeler eliyle yürütülüyor. Tüm dünyada hem gıda güvenliğinin, hem sürdürülebilir tarımsal üretimin, hem de kırsal kalkınmanın teminatı olarak kabul edilen tarımsal kooperatifler, ekonomik sistemde sosyal guruplara etkileri de düşünüldüğünde dünya refahı açısından özel ve önemli bir rol üstlenmiştir. Uluslararası Kooperatifler günü vesilesiyle sayısal manada problemi olmayan kooperatifçiliğimizin işlevsel manada da etkinliğinin artmasını sağlayacak işlere imza atmamız temennisiyle pancar üreticileri olarak yaptıklarımızla yetinmeyeceğimizi ve yapacaklarımızla kooperatifçilikte bayrağı daha yukarı ve daha ileri menzile taşıma kararlılığında olduğumuzu belirtmek isterim.

Türk Kooperatifçiliğine emek vermiş herkese teşekkür ediyorum, bu kurumlarımızın gelişimi için mücadele vermiş ve ebediyete intikal etmiş bütün büyüklerimizi de rahmet ve minnet duyguları ile anıyor, Uluslararası Kooperatifler Gününü kutluyorum."

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