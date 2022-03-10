PANKOBİRLİK Genel Başkanı, Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Tarım Fuarı'nda çiftçilerle buluştu.

PANKOBİRLİK açıklamasına göre, tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler, başta traktörler olmak üzere bütün makine ve ekipmanları ile tohum, gübre gibi sektörün birçok bileşenindeki son trendleri görebilmek için Türkiye’nin bütün bölgelerinden ziyaretçileri ağırlayan Konya Tarım Fuarında önce 2’nci Holde bulunan Torku standını ziyaret eden Başkan Erkoyuncu, burada standa yoğun bir şekilde ilgi gösteren katılımcılarla sohbet etti.

Daha sonra sektörün diğer temsilcilerinin yer aldığı stantları gezen, buralarda çiftçilerle de uzun uzun gıda ve tarım sektöründeki gelişmeler hakkında sohbet eden, çiftçilerin sıkıntılarını not alan Erkoyuncu, çiftçilere üretimin sürmesi noktasında da tavsiyelerde bulundu.

Açıklamada, fuardaki konuşmasına yer verilen Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Konya Tarım Fuarının sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük tarım fuarlarından birisi olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tarım makineleri, tohum, gübre ile gıda sanayi başta olmak üzere sektördeki bütün paydaşların ulusal ve uluslararası düzeyde Konya Tarım Fuarına bu kadar yoğun ilgi göstermesi Konya’mızın ülkemizin tarım ve gıda sektörü için de çok önemli bir şehir olduğunu göstermektedir.

Konya olarak bizim tarım ve gıda sektörüne öncülük yapıyor olmamız, bizler için çok önemli. İnanıyorum ki bu süreçte Konya tarım sektörünün bel kemiği olacak, bu noktada çiftçilerimizden en büyük isteğimiz üretimin artarak devam etmesidir. Çiftçilerimiz alın teri dökerek çok yüksek derecede önemli bir katma değer üretiyorlar.

Fakat bu katma değeri üretirken çok ciddi sorunlarla da başa çıkmaya çalışıyorlar. Sorunlar hepimizin ama bu ülke de hepimizin, hep birlikte üreteceğiz, üretimimizi artıracağız. Sorunların çözülmesi için de hep birlikte mücadele edeceğiz, inanıyorum ki devletimizle, milletimizle, üretimin devamını esas olduğu gerçeğinden taviz vermeden sıkıntıları çözeceğiz."

Konya Şeker olarak bir taraftan çiftçilerin yanında olduklarını ancak öbür taraftan tüketicilere sağlıklı ve nitelikli gıdayı ulaştırmakla mükellef olduklarını belirten Erkoyuncu, "Üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizde gıda arzında bir sıkıntı oluşmasına ve ülkemizin darboğaz yaşamasına müsaade etmedik, etmeyiz. Tarım Fuarımızın, kazancın artmasına, pazarın, sanayi ve teknolojimizin gelişmesine vesile olmasını diliyor, katkı veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde iki yıl aradan sonra açılan ve bu yıl 18’inci kez tarım sektörünü bir araya getiren Konya Tarım Fuarı, 12 Mart Cumartesi gününe kadar Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

