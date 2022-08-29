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PANKOBİRLİK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu: - "30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemiz üzerinde düşmanlık besleyen herkese karşı verilen net bir cevaptır"

İSTANBUL (AA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "1071 Malazgirt ile açılan yurdumuzun kapıları 30 Ağustos ile mühürlenerek sonsuzluğa kadar sahibini bulmuştur." ifadelerini kullandı.

PANKOBİRLİK'ten yapılan açıklamada, Erkoyuncu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Erkoyuncu'nun mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"1071 Malazgirt ile açılan yurdumuzun kapıları 30 Ağustos ile mühürlenerek sonsuzluğa kadar sahibini bulmuştur. Milletlerin dönüm noktaları vardır, 30 Ağustos, bizim milletimizin dönüm noktalarından biridir. Bu zafer karakteri bakımından bağımsız Türkiye’nin her zorluğun üstesinden gelerek, sonsuza kadar bayrağımızı semalarda dalgalandıracağının ilanıdır.

Şunu unutmamamız gerekiyor, millet olarak istiklalimize ve istikbalimize kast edenlere karşı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında son sözümüzü söylediğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkemiz üzerinde düşmanlık besleyen herkese karşı verilen net bir cevaptır. O gün topraklarımızı işgale kalkışan işgal güçleri sürekli bağımsızlığımıza göz dikmeye devam edeceklerdir ancak bizler o gün verdiğimiz cevabı her zaman vermeye hazırız ve o gücü de hiç kaybetmedik."

"Milletimize, 100 yıl önce Dumlupınar’da şaha kalkan ve istikamet belirleyen yürüyüş rehberlik etmektedir" diyen Erkoyuncu, "Büyük Zafer’e ilham veren ruh, inanç ve irade hiç kaybolmayacaktır. Biliyoruz ki, bu iradeyi nesilden nesile aktarabilmek bizim açımızdan çok önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Aziz Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

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