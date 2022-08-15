Pankreas iltihabı, önemsenmediğinde organ iflasına yol açıyor

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabilen pankreas iltihabı ile ilgili bilgiler paylaştı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi açıklamasına görüşlerine yer verilen Koca, "Sindirim düzenlenmesi ve şekerin dengelenmesinde görevli pankreas organının iltihabı önemsenmediği ve iyi tedavi edilmediği zaman pek çok organı etkileyerek büyük sorunlara, organlarda yetmezlik ve iflasına yol açabiliyor. Eğer ciddi bir pankreas iltihabı varsa ölümle sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

Alkol kullanımı ve safra taşlarının pankreas iltihabına yol açan iki ana neden olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Ayrıca diyetteki bozukluklar, bazı iltihaplar ve ilaçlar, ailesel etkenler de bu iltihap için yatkınlık oluşturabiliyor. En sık karın ağrısı şeklinde yana, arkaya ve yayılarak kendini göstermekle birlikte bulantı, kusma, ateş, cilt değişiklikleri gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Pankreas iltihabı, akut ve kronik pankreatit olarak ikiye ayrılıyor. Kronik yani uzun devam eden ve tekrarlayan durumda organda bozukluklar ve değişimler olur. Kist ve tümörleşme ortaya çıkabilir. Akut yani erken dönemdeki iltihapta ise şiddetine göre kistler ve ciddi hasarlar oluşabilir. Belirtiler ortaya çıktığında kan testleri ve radyolojik (ultrason / tomografi) tetkiklerle tanı konulabilir.

Tedavide hafif durumlarda özel diyet ve ilaç tedavisi yapılıyor. Daha ciddi ve ileri durumlar, hastanede yatış ve yoğun bakım bile gerektirebilir. Ancak komplikasyonlu, problemli ve ciddi durumlarda cerrahi müdahale uygulanır. Çok ciddi iltihaplı hastalık olması nedeniyle tedavide etkinlik sınırlı olup vücutta hasarlar kalabilir. Belli oranda pankreatitlerin ölüme yol açabildiği unutulmaması gereken en önemli noktadır. Bu yüzden gecikmeden gerekli tedaviye başlanmalı."

