YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Pankreas iltihabı, önemsenmediğinde organ iflasına yol açıyor

Pankreas iltihabı, önemsenmediğinde organ iflasına yol açıyor

15.08.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca: - "Çok ciddi iltihaplı hastalık olması nedeniyle tedavide etkinlik sınırlı olup vücutta hasarlar kalabilir. Belli oranda pankreatitlerin ölüme yol açabildiği unutulmaması gereken en önemli noktadır"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabilen pankreas iltihabı ile ilgili bilgiler paylaştı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi açıklamasına görüşlerine yer verilen Koca, "Sindirim düzenlenmesi ve şekerin dengelenmesinde görevli pankreas organının iltihabı önemsenmediği ve iyi tedavi edilmediği zaman pek çok organı etkileyerek büyük sorunlara, organlarda yetmezlik ve iflasına yol açabiliyor. Eğer ciddi bir pankreas iltihabı varsa ölümle sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

Alkol kullanımı ve safra taşlarının pankreas iltihabına yol açan iki ana neden olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Ayrıca diyetteki bozukluklar, bazı iltihaplar ve ilaçlar, ailesel etkenler de bu iltihap için yatkınlık oluşturabiliyor. En sık karın ağrısı şeklinde yana, arkaya ve yayılarak kendini göstermekle birlikte bulantı, kusma, ateş, cilt değişiklikleri gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Pankreas iltihabı, akut ve kronik pankreatit olarak ikiye ayrılıyor. Kronik yani uzun devam eden ve tekrarlayan durumda organda bozukluklar ve değişimler olur. Kist ve tümörleşme ortaya çıkabilir. Akut yani erken dönemdeki iltihapta ise şiddetine göre kistler ve ciddi hasarlar oluşabilir. Belirtiler ortaya çıktığında kan testleri ve radyolojik (ultrason / tomografi) tetkiklerle tanı konulabilir.

Tedavide hafif durumlarda özel diyet ve ilaç tedavisi yapılıyor. Daha ciddi ve ileri durumlar, hastanede yatış ve yoğun bakım bile gerektirebilir. Ancak komplikasyonlu, problemli ve ciddi durumlarda cerrahi müdahale uygulanır. Çok ciddi iltihaplı hastalık olması nedeniyle tedavide etkinlik sınırlı olup vücutta hasarlar kalabilir. Belli oranda pankreatitlerin ölüme yol açabildiği unutulmaması gereken en önemli noktadır. Bu yüzden gecikmeden gerekli tedaviye başlanmalı."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtıGÜNCELLEME - İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldüKahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü
Anahtar Kelimeler:
pankreas iltihabı

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.