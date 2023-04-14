YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Panodan çıkan yangın paniğe neden oldu

Panodan çıkan yangın paniğe neden oldu

14.04.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde bir apartmanının elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aşırı ısınmadan kaynaklı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yeni Mahalle 889 sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartman girişinde yer alan pano bir anda alev aldı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu Polise ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Panonun aşırı yüklenmeden dolayı ısınarak alev aldığı tespit edildi. Ekipleri elektriği keserken yangın Aydın BŞB Didim İtfaiye amirliği ekiplerince söndürüldü.
Elektrik panosunda çıkan yangın apartman sakinleri korkuttu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram coşkusu erken başladıBayram coşkusu erken başladı
İzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonuİzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonu
Belediye ekipleri Bahçelievler’de kolonları çatlayan binada incelemelerde bulunduBelediye ekipleri Bahçelievler’de kolonları çatlayan binada incelemelerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
didim

Aydın Namaz Vakitleri 15 Nisan Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:27
Öğle
13:14
İkindi
16:54
Akşam
19:50
Yatsı
21:11

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Cumartesi

Koray eczanesi
Nazilli
Cinali eczanesi
Efeler
Sihhat eczanesi
Efeler
Demir eczanesi
Efeler
Özcan eczanesi
Germencik
Sağlik eczanesi
Kocarli
Buket eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.