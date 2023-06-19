Pansiyon odasında kabloyla boğulmuş halde ölü bulunan kadının kocası yakalandı

Olay 16 Haziran akşamı Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu Yılmaz (21) ve eşi R.Y.’nin (26) odasına gelen görevliler, genç çiftten yanıt alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese giden polis, odaya girdiğinde Dudu Yılmaz’ı boynuna kablo bağlı halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, Yılmaz’ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakınları tarafından cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Yılmaz için, ilk olarak Urla Çarşı Hoca Ali Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan anne Fatma Önal ve baba Salih Önal’ın yanı sıra çok sayıdaki kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Dudu Yılmaz, Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı’nda gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

KAYIP KOCA, KONAK SAHİLİNDE YAKALANDI

Öte yandan olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca R.Y. ise, Konak ilçesinde sahilde yürürken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

