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Para Atıcılık Milli Takımı, Mersin'deki hazırlık kampını 16 Ağustos'ta tamamlayacak

13.08.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para Atıcılık Milli Takımı, Mersin'deki hazırlık kampını 16 Ağustos'ta tamamlayacak

MERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Atıcılık Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında Mersin'de gerçekleştirdiği kampı 16 Ağustos'ta tamamlayacak.

Para Atıcılık Milli Takımı Sorumlusu Kadri Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 9 milli sporcunun yer aldığı kampın 4 Ağustos'ta başladığını hatırlattı.

Kampta daha önce paralimpik oyunlarında madalya almış atıcıların bulunduğunu aktaran Akgün, bütün sporcularının madalyaya aday olduğunu dile getirerek, "İnşallah dönüşte aday değil de madalya almış diye bahsedebiliriz." ifadesini kullandı.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda üçüncülük elde eden milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar da hedefinin altın madalya olduğunu kaydetti.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise sporcuları kampta ziyaret ederek başarı diledi.

Para Atıcılık Milli Takımı, kentteki hazırlıklarını 16 Ağustos'ta tamamlayacak.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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