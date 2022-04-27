Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası Mersin'de başladı

MERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası, 55 sporcunun katılımıyla başladı.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün açılış töreni, teknik toplantı ve resmi antrenman gerçekleştirildi.

Organizasyon 18 şehirden 55 sporcunun katılımıyla 10 farklı kategoride yapılacak.

TBESF Atıcılık Asbaşkanı Halil İbrahim Sarı, AA muhabirine, Mersin'de önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Organizasyona sporcuların ilgi gösterdiğini aktaran Sarı, "Bu organizasyon atıcılık duayeni Nevzat Yamaç adına düzenlendi. Milli takımlarımız bu kupada şekillenecek. Şampiyonadan sonra takımlarımızı kampa alacağız. Milli takım kamplarının belirlenmesi ve sporcularımızın gelişim sürecini takibi için yapılan bir organizasyon. Nevzat Bey'in anısını bu kupada yaşatmak istedik." diye konuştu.

Organizasyonda yarın R1, R2 ve R4 kategorilerinde atışlar yapılacak.

