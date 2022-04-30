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Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası, Mersin'de tamamlandı

30.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası, Mersin'de tamamlandı

MERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası tamamlandı.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, iki kategoride yarıştı.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

TBESF Milli Takım Antrenörü Kadri Akgün, AA muhabirine, organizasyonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Müsabakalar gayet sorunsuz ve çekişmeli geçti. 18 ilden 55 sporcu ağırladık." diye konuştu.

Kupanın son gününde kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

- Karışık 50 Metre Tüfek Yatarak Atış SH1 (R6)

1. Savaş Üstün - 607,6

2. Erhan Coşkuner - 604,6

3. Mustafa Tuncel - 589,2

- Karışık 50 Metre Tabanca SH1 (P4)

1. Taha Yasin Küsmüş - 524

2. Ayşegül Pehlivanlar - 517

3. Cevat Karagöl - 505

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