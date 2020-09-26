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Para dolu ceketi sahibine ulaştırdı

BURSA HABERLERİ  | 26.09.2020 16:16 | Son Güncelleme

Bursa’dan Mustafakemalpaşa’ya alışveriş için gelen Mehmet Bulut’un unuttuğu içi para dolu ceket, sahibine teslim edildi.Olay Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı.

Bursa’dan Mustafakemalpaşa’ya alışveriş için gelen Mehmet Bulut’un unuttuğu içi para dolu ceket, sahibine teslim edildi.
Olay Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. Bursa’nın Unçukuru kırsal mahallesinden Mustafakemalpaşa’ya alışveriş yapmak için gelen 61 yaşındaki Mehmet Bulut, alışverişini yaptıktan sonra ceketini bir dükkanın önündeki çiçekliğin üzerine koydu. Mehmet Bulut evine dönüş için giderken, ceketini çiçekliğin üzerinde unuttu.
İş yeri sahibi Ümit Duysal Soykan, çiçekliğin bulunduğu bölgedeki dükkanına saat 15.30 sıralarında girerken ceketi fark etti. Akşam saatlerine kadar ceket aynı yerinde kalınca durumdan şüphelenen Soykan, ceketin sahibinin olup olmadığını iş yerindeki babasına sordu. Sahibi çıkmayan cekete elini atınca, iç cebindeki paraları fark eden Soykan, duyarlı davranarak durumu Mustafakemalpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi.
Zabıtalar tarafından kontrol edilen ceketin cebinden 5 bin 500 TL nakit para ve kimlik çıktı. Kimlik üzerinden yapılan incelemelerde, Unçukuru Mahalle Muhtarına ulaşılırken, ceketin sahibi Mehmet Bulut yeniden Mustafakemalpaşa’ya gelerek ceketini teslim aldı. Bulut, duyarlı davranışından dolayı Ümit Duysal Soykan’a teşekkür ederken parasını eksiksiz şekilde almanın mutluluğunu yaşadı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ümit Duysal Soykan, “Daha önce de 30 bin TL değerindeki bir çek bulmuş ve sahibine aynı şekilde ulaştırmıştım. Ceketin uzun süre boyunca alınmaması üzerine durumundan şüphelendim. Konuyla ilgili yetkililerden destek alarak sorunsuz bir şekilde ceketi teslim ettik” dedi.

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