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Para Karate Avrupa Şampiyonası

29.05.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para Karate Avrupa Şampiyonası

GAZİANTEP (AA) - Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası kapsamında dünyada ilk kez engellilere yönelik Para Karate Avrupa Şampiyonası gümüş madalya alan Mürvet Demirtaş Orhan, "Madalyamı bizim için ter döküp kan akıtan tüm şehit ve gazilere armağan ediyorum." dedi.

Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda İspanyol rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan Orhan, gazetecilere, derece aldığını için mutlu olduğunu belirterek, "Gururluyum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Madalyamı bizim için ter döküp kan akıtan tüm şehit ve gazilere armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bundan sonraki organizasyonlarda daha fazla madalya alacağız"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ise mutlu olduklarını ve bekledikleri bir madalyanın daha geldiğini söyledi.

Mürvet Demirtaş Orhan'ın ilk defa katıldığı organizasyonda gümüş madalya aldığını ifade eden Uğuz, şunları kaydetti:

"Para karate şampiyonasının Gaziantep'te düzenlenmesinde bizim için ayrı bir sevinç. Para karateyi biz karatenin olimpik olması paralimpik olimpiyatlarında önünü açması açısından federasyon olarak destekliyoruz. Bundan sonraki organizasyonlarda daha fazla sporcu ile katılıp daha fazla madalya alacağız."

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