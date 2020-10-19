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Para karşılığı hırsızlık yaptı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir vatandaşın evindeki kalorifer petek temizleme cihazı ’Para karşılığı’ çalındı.Yeni mahallede yaşayan H.M.

Eskişehir’de bir vatandaşın evindeki kalorifer petek temizleme cihazı ’Para karşılığı’ çalındı.
Yeni mahallede yaşayan H.M. isimli vatandaş polise başvurup, evinin ön giriş kapısının kilidinin kırılmak sureti ile kapının açık olduğunu gördüğünü, yaptığı kontrolde mutfakta bulunan markasını hatırlamadığı kalorifer petek temizleme cihazının yerinde olmadığını gördüğünü anlattı. Yaklaşık iki gün önce evine misafir olarak R.Ç. ve U.L. isimli şahısların geldiğini, makinayı ve yerini onların bildiğini, evde onlardan başka kimsenin gelmediğini anlatan vatandaş, U.L.’yı arayarak makinayı alıp almadığını sorduğunda, R.Ç.’nin söylemesi üzerine makinayı para karşılığı kendisinin çaldığını söylediğini anlattı. Mağdur vatandaşın şüphelilerden şikayetçi olması üzerine polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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