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Para kuyruğunda korona virüs önlemleri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.04.2020 18:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de korona virüs kapsamında vatandaşlara verilen yardım nedeniyle PTT önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın talimatlarıyla korona virüse karşı başlatılan yardımlar dünden itibaren vatandaşların hesaplarına aktarıldı.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de korona virüs kapsamında vatandaşlara verilen yardım nedeniyle PTT önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın talimatlarıyla korona virüse karşı başlatılan yardımlar dünden itibaren vatandaşların hesaplarına aktarıldı. 1 Nisan itibari ile hesaplara aktaran paralardan sonra Akçakale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri de vatandaşların sağlığı için PTT önünde önlemler alarak vatandaşların mesafeli bir şekilde içeri alınmasını sağlamaya çalıştı.
Akçakale PTT şubesi önünde sıra bekleyen kadınlar tek tek şubeye girip yardımlarını aldı. Diğer yandan kucaklarında bebekleri ile sırada bekleyen ve beklemekten yorulan bayanların oturdukları gözlendi. Emniyet yetkilileri ise bayanların sosyal mesafeyi koruması için sürekli uyarılarda bulundu.

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İkindi
16:07
Akşam
18:55
Yatsı
20:12

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Alper Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Karakeçi Eczanesi
Merkez
Nisa Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
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