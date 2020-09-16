YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Para vermeyen annesini darbettiği öne sürülen kişinin 15 yıla kadar hapsi istendi

Para vermeyen annesini darbettiği öne sürülen kişinin 15 yıla kadar hapsi istendi

ADANA HABERLERİ  | 16.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Para vermeyen annesini darbettiği öne sürülen kişinin 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, para vermeyen annesini darbettiği öne sürülen kişi hakkında, "konut ve eklentilerinde yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça tutuksuz C.T. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, C.T'nin, para istediği annesi N.T'ye, bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine öldürme tehdidinde bulunarak saldırdığı, kıyafetini yırtıp cebir uyguladığı belirtildi.

Zanlının babası tanık S.T. de olay günü oğlu C.T'nin annesinden para istediğini bildirerek, "Annesinin 'parasının olmadığını' söylemesine rağmen oğlum ısrarcı oldu. Daha sonra oğlum, annesine saldırdı. Annesinin kıyafetini yırttı. Zorla para almaya çalıştı. Eşimi, oğlum C.T'nin elinden zor kurtardım." şeklinde ifade verdi.

C.T'nin benzer suçlardan sabıkası olduğu kaydedilen iddianamede, bu kişinin "konut ve eklentilerinde yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen C.T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
İlave su şebekesi hatları yapılıyor
İlave su şebekesi hatları yapılıyor

Adana Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:39
İkindi
16:08
Akşam
18:52
Yatsı
20:08

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Akşam Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Birlik Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
Çete lideri yakayı ele verdi
Çete lideri yakayı ele verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.