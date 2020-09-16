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Parabenli kozmetikte kanser tehlikesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Balevi: - "Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini satın alırken parabene dikkat edin. Güncel araştırmalar parabeni bebek ve çocuklarda gelişimsel gerilik, yetişkinlerde kısırlık, kanser, erken yaşlanma gibi pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendirdi" - "Paraben, bebek ve çocuklarda gelişimsel bozukluklar, öğrenme sorunları, zamanla artan üreme bozuklukları ve bağışık sistemi sorunları yaratabiliyor"

İSTANBUL(AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Balevi, “Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini satın alırken parabene dikkat edin. Güncel araştırmalar parabeni bebek ve çocuklarda gelişimsel gerilik, yetişkinlerde kısırlık, kanser, erken yaşlanma gibi pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendirdi." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balevi, vücuda zehir saçan parabenin zararlarına her gün yenisi eklendiği konusunda uyarıda bulundu. Balevi, tüketicilerin kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini satın alırken parabene dikkat etmesi gerektiğini kaydederek, "Güncel araştırmalar parabeni bebek ve çocuklarda gelişimsel gerilik, yetişkinlerde kısırlık, kanser, erken yaşlanma gibi pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendirdi. Son güncel araştırmalarda parabenin, sadece uygulandığı yerin yüzeyinde kalmayarak cilde, dokulara, kan ve idrara dahi geçtiği klinik olarak tespit edildi. Parabenin meme kanseri riskini arttırdığı yönünde pek çok çalışma mevcut. Bu yüzden ürün satın alırken dikkatli olmalı, özellikle ürünlerin içindekiler kısmını dikkatli bir şekilde okumalısınız." açıklamasında bulundu.

- Kozmetik ürünlerinin içeriğine bakılmalı

Parabenlerin hem zehirli hem de toksik özellik taşıdığını vurgulayan Balevi, şunları kaydetti:

“Paraben, bebek ve çocuklarda gelişimsel bozukluklar, öğrenme sorunları, zamanla artan üreme bozuklukları ve bağışık sistemi sorunları yaratabiliyor. Ayrıca deride egzama gibi deri hastalıklarına, tahriş ve alerjik tepkimelere neden oluyor. Vücutta östrojen hormonunu taklit eden madde olarak da bilenen parabenler hormon üretimine müdahale ederken endokrin sistemini bozuyor. Bu etkilerin oluşması için kullanılan ürünün yüzde 25'den fazla paraben içermesi ihtimalleri artırıyor. Aldığımız kozmetik ürünlerin içindekiler kısmına bakmamız bu nedenle fazlasıyla önemlidir.”

Doç. Dr. Balevi, birçok firmanın ticari kaygılardan dolayı, kullanım etiketlerinde paraben ve türevleri şeklinde tüketiciyi bilgilendirmediklerini belirterek, "Günümüzde birçok ülke ürünlerden parabeni çıkarmak için çeşitli girişimlerde bulunmaya başladı. Bizde kendimizi korumak için kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içeriklerin mutlaka incelemeliyiz. "Parabensiz, Paraben İçermiyor, Paraben Free, No Paraben" gibi ifadelerin bulunduğu ürünler Paraben bileşenleri içermiyor. Bazen paraben ve türevleri vardır ibaresi yerine firmalar E218, E214, E216, E209 gibi kısa isimlerini kullanır. Bu sebeple ürün satın alırken bu ibarelere çok dikkat edilmeli. Paraben içeren ürünler kullanılmamalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

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