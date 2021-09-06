Paralimpik Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Hancı, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılan Makaralı Yay Milli Takımı'nın teknik direktörü Hasan Basri Hancı, Erzurum’da çiçeklerle karşılandı.

İstanbul’dan Erzurum’a uçakla gelen Hancı’yı, havalimanında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Okçuluk İl Temsilcisi Şahin Hancı, Londra 2012 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye'ye madalya kazandıran Doğan Hancı ile ailesi, yakınları ve sporcular çiçeklerle karşıladı.

Hancı, havalimanının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Hancı’yı kapıda karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, ilçe ve şube müdürleri ile Hancı’ya yakın ilgi gösterdi.

Hasan Basri Hancı yönetiminde Türkiye'ye madalya kazandıran milli sporcuları tebrik eden Taşkesenligil, "Hasan Basri Hancı hocamız hemşehrimiz olarak bu başarının en büyük pay sahibi olmuştur, kendisine hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Sizler antrenörler ve sporcular olarak ülkemizi madalyaya doyurun, biz de sizlerin emrine yeni tesisler sunalım." diye konuştu.

Hancı, Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak için çalışacağını söyledi.

Başarılı teknik direktöre çiçek veren Taşkesenligil, Türk bayrağı motifli halı da hediye etti.

