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Paramedik Mesleğinin Gelecek Projeksiyonu konulu panel gerçekleştirildi

AYDIN HABERLERİ  | 27.12.2020 11:47 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) Paramedik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği panellerin ikinci oturumu olan ’Paramedik Mesleğinin Gelecek Projeksiyonu’ konulu sunum, online olarak gerçekleşti.Yüksekokul Müdürü Doç.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) Paramedik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği panellerin ikinci oturumu olan ’Paramedik Mesleğinin Gelecek Projeksiyonu’ konulu sunum, online olarak gerçekleşti.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter açılış konuşmasında öğrencilerin paramedik alanında yetişmelerinde verilen desteğin ve hastane öncesi sağlık hizmetlerinin önemine değindi. Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, pandemi sürecinde öğrencilerin teknolojik gelişmeleri bilgileriyle entegre ederek aktarma çabalarının ve mesleki değer algılarının yüksek olduğunu belirterek tüm öğrencilerimizin, paramediklerin ve katılımcıların 22 Aralık Paramedik Gününü kutlayıp sözlerine son verdi.

Paramedik mesleğinin gelişim sürecini katılımcılara aktararak konuşmasına başlayan Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi, paramedik mesleğinin geçmişten günümüze aşamalarını ve ülkemizde ilerleyişini paylaştı. Akademik alanda ilerlemek isteyen öğrencilerimize yol haritası çizen Doç. Dr. Ali Ekşi, 2020 yılında alan ile ilgili yüksek lisans programını açtıklarını ve doktora programının da dosya hazırlık aşamasında olduğu haberini verdi.

Öğrencilerin ve paramediklerin yoğun katılımı ile gerçekleşen paramedik gününün ikinci oturumu soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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