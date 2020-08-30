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Paraşütçülerden zafer uçuşu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında büyük taarruzun 98.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında büyük taarruzun 98. yıl dönümünde yamaç paraşütü sporcuları Erzincan semalarında Türk bayrağı açarak gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolaysıyla Erzincan semalarında renk cümbüşü gerçekleşti. Erzincanlı sporcuları Zafer Bayramı için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Çakırman Tepesi’nde bir araya gelen sporcular, Erzincan semalarında yamaç paraşütü yapmanın heyecanını yaşadı. Bin 550 metre yükseklikteki tepeden sırayla kalkış yapan paraşütçüler Zafer Bayramı için Türk bayrağı açtılar. Yaklaşık 1 saat havada kaldıktan sonra Çakırman köyüne güvenli şekilde indi.

Bayramının coşkusunu gökyüzünde yaşadık
Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER) Başkanı Eren Varlı, “Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği olarak bugün Çakırman mevkiindeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şanlı Türk bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdık. 5 kişilik bir ekibimizle geldik buraya. Erzincan zaten bu alanda ünlü bir şehir, Buradan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramının coşkusunu gökyüzünde yaşadık” dedi.
Yamaç paraşütü sporcusu Sedat Cengiz ise, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bizde kendimizce bu güzel Zafer Bayramımızı gökyüzünde kutlayalım dedik. Şanlı Türk bayrağımızı gökyüzünde açtık. Güzel bir uçuş oldu. Türk halkının milletimizin bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.
Yamaç paraşütü kadın sporcusu Kübra Cengiz’de, “30 Ağustos Zafer Bayramımızı 5 arkadaşımızla birlikte gökyüzünde Türk Bayraklarını paraşütümüze asarak kutladık. Buradan bütün Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
19:04
Yatsı
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Erzincan Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Erhan Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
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